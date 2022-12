Trennung: Kathi und Kevin Yanik feiern für Sohn gemeinsam!

Kevin Yanik und Katharina Wagener (27) feiern als Familie. Die beiden lernten sich 2020 bei Are You The One? kennen und verließen die Show als Paar. Ein Jahr später kam ihr erster gemeinsamer Nachwuchs auf die Welt. Im Oktober folgte dann die überraschende Nachricht, dass sich die zwei getrennt haben. Trotz ihrer Trennung wollen Kevin und Kathi weiterhin für ihren Sohn da sein und verbrachten jetzt Weihnachten zu dritt.

"Dieses Jahr hatten wir wirklich viele Höhen und Tiefen und haben oft ganz anders gehandelt, als wir es uns geschworen haben", beginnt die 27-Jährige ihren Instagram-Beitrag. Auf den Fotos posieren die beiden Eltern gemeinsam mit Lio und wirken wie eine glückliche Familie. "Nichtsdestotrotz haben wir gemerkt, dass es nichts Wichtigeres gibt, als Familie zusammenzuhalten", fügte Kathi hinzu und betonte: "Wir sind und bleiben immer Mama und Papa von Lio und ein Team."

Bereits einige Tage vor Weihnachten verriet die Beauty, wie sie die Festtage planen. "Kevin und ich haben jetzt auch gesprochen, wie wir Heiligabend verbringen wollen. Ich werde mit Lio an Heiligabend bei seiner Mama sein, damit Lio Mama und Papa und auch Oma und Opa zusammen hat", erklärte Kathi in ihrer Instagram-Story. Den beiden sei es wichtig, dass keiner von ihnen auf ihren Kleinen verzichten muss.

Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik, "Are You The One?"-Paar

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener mit Kevin Yanik und ihrem gemeinsamen Sohn Lio

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de