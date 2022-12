"Sag niemals nie": Liebes-Reunion bei Kevin Yanik und Kathi?

Gibt es bei Kevin Yanik und Katharina Wagener (27) doch noch Hoffnung? Der Rettungssanitäter und die Blondine hatten sich bei Are You The One? ineinander verliebt. Sie wurden ein Paar, zogen zusammen, verlobten sich und bekamen ein gemeinsames Kind. Doch kurz nach der Geburt trennten sie sich. Das Liebes-Aus war aber nicht von langer Dauer: Wenige Monate später waren sie wieder zusammen, ehe sie vor wenigen Wochen erneut ihre Trennung verkündeten. Ist es dieses Mal für immer? Kevin scheint ein Comeback nicht hundertprozentig auszuschließen!

In seiner Instagram-Story verriet der Vater eines Sohnes auf Nachfrage eines Fans, dass er mit der aktuellen Situation grundsätzlich zufrieden sei: "Wir haben uns die Hand gegeben und sind ab jetzt super Freunde." Dennoch betonte er: "Ich sage aber niemals nie. Mal sehen, was im Leben noch kommt." Er und Kathi möchten für ihren Spross ein Team sein: "Und das ist auch gut so. Ich gehe meinen Weg allein und bin immer da, wenn sie mich brauchen."

Für den Sohn wollen Kevin und Kathi an den Feiertagen an einem Strang ziehen. Die 27-Jährige gab bereits preis: "Kevin und ich haben jetzt auch gesprochen, wie wir Heiligabend verbringen wollen. Ich werde mit Lio an Heiligabend bei seiner Mama sein, damit Lio Mama und Papa und auch Oma und Opa zusammen hat."

Instagram / kevinyanik Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihrem Sohn, Februar 2022

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik, "Are You The One?"-Paar

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihrem Sohn

