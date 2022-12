Kurz nach Lagerfeuer: Sandra Sicora hoffte auf Reunion!

Gibt es für die beiden noch eine Chance? In der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. testeten Sandra Sicora (30) und Tommy Pedroni ihre Treue. Laut dem Franzosen hat seine Freundin diesen Test jedoch nicht bestanden und sie trennten sich in der finalen Folge. Wie der aktuelle Beziehungsstatus ist, erzählen sie erst beim Wiedersehen. Doch Sandra zeigt nun: Kurz nach der Trennung hatte sie noch große Hoffnung!

In ihrer Instagram-Story gibt die Influencerin Einblicke in die Zeit nach den Dreharbeiten. Tommy und sie waren nämlich noch drei Tage gemeinsam in einem Hotel – und schienen sich super zu verstehen! Sie gingen an den Strand, Essen oder Minigolf spielen. "Ich bin superdankbar, dass Tommy mir die Chance gibt, hier Zeit zu verbringen. Es ist sehr harmonisch bei uns, wir haben sehr viel geredet bisher und es tut einfach gut, mit ihm noch hier zu sein", schwärmt Sandra damals.

Kurz vor dem Heimflug hoffte sie offenbar noch, dass ihr Ex ihr vergeben würde: "Morgen früh geht der Flieger zurück nach Nizza, dann werde ich erst mal meine Sachen packen und hoffen, dass er mir verzeihen kann und hoffen, dass wir eine schöne gemeinsame Zukunft haben werden", erklärt sie in der vorab aufgezeichneten Story. Doch Sandra betont dabei auch: "Ich zeige euch hier die drei Tage. Es verrät nicht unseren Beziehungsstatus. Weder da, noch heute."

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL+ Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Soleil und Tommy Pedroni, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2022

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de