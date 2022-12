Erstes Weihnachten nach Ehe-Aus: Shakira posiert mit Söhnen

Shakira (45) hat ein ziemlich hartes Jahr hinter sich! Im Juni wurde bekannt, dass sich die kolumbianische Musikerin und ihr langjähriger Mann Gerard Piqué (35) getrennt und die Scheidung eingereicht haben – angeblich soll der Fußballer die "Hips Don't Lie"-Interpretin betrogen haben. Jetzt gewährte die Sängerin einen Einblick in ihr erstes Weihnachtsfest nach der Trennung von Gerard: Shakira zelebrierte die Feiertage gemeinsam mit ihren Söhnen Sasha und Milan!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Shakira jetzt diesen Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit ihren beiden Söhnen in der Wüste posiert: Auf dem Bild hält die "Waka Waka"-Sängerin einen großen Greifvogel auf dem Arm, während ihre Kids vor ihr stehen. "Wir sind an diesem Weihnachten in der Wüste", erklärte die 45-Jährige und betonte: "Auf der Suche nach innerer Ruhe."

Shakiras Fans waren bei diesem Foto total hin und weg – zahlreiche Supporter hinterließen ihrem Idol viele Komplimente in der Kommentarspalte! "Wunderschön", "Schöne Mama und schöne Kinder" oder auch "Was ein Foto!", schwärmten unter anderem drei User auf der Fotoplattform.

