Große Sorgen um Baby: Samira Cilingirs Sohn Malik merkt es

Yasin (31) und Samira Cilingir bangen im Moment um das Leben ihres ungeborenen Babys! Die einstigen Love Island-Kandidaten meldeten sich vor wenigen Tagen mit beunruhigenden Nachrichten bei ihren Fans: Die werdende Zweifach-Mama liegt derzeit nach starken Blutungen im Krankenhaus. Tests ergaben bereits, dass sie ein Hämatom an der Plazenta hat, das im schlimmsten Fall zu einer Fehlgeburt führen kann. Aber nicht nur die Zweifach-Eltern in spe sind total besorgt: Yasin und Samiras Sohn Malik spürt offenbar auch, dass sein Papa und seine Mama mit großen Sorgen zu kämpfen haben.

In seiner Instagram-Story berichtete Yasin jetzt, dass sein kleiner Sohnemann Malik im Moment supergesprächig sei und sich viel unterhalten wolle. "Er ist so anhänglich und möchte die ganze Zeit bei Samira sein. Ich denke, er spürt, dass was nicht stimmt", vermutete der besorgte Familienvater zudem. Ein Update in Sachen Gesundheit gab er bislang allerdings noch nicht.

Weil Malik im Moment so anhänglich sei und viel bei seiner Mama Samira sein möchte, müsse Yasin sogar etwas bändigen. "Gerade jetzt in dieser Phase muss ich aufpassen, dass er nicht auf Samira springt – und das versucht er schon die ganze Zeit", betonte der Influencer und fügte hinzu: "Es tut mir so leid, dass er nicht mit Samira spielen kann – aber es ist viel zu gefährlich für Samira und das Baby."

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira Cilingir im November 2021

Anzeige

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin Cilingir mit ihrem Sohn Malik in Hamburg

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira Cilingir mit ihrem Sohn Malik-Kerim

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de