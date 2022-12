Hier haben sich Cher und Alexander Edwards kennengelernt!

So haben sich die beiden Turteltauben kennengelernt! Im vergangenen Monat bestätigte Cher (76) ihre Romanze mit dem 40 Jahre jüngeren Musikproduzenten Alexander Edwards. Vor etwa einem Jahr wurde die Trennung von seiner ehemaligen Partnerin Amber Rose (39) bekannt, nachdem er sie angeblich mit zwölf Frauen betrogen hatte. Das schien Cher jedoch nicht zu stören – sie steht zu ihrer Beziehung. Jetzt bestätigte sie auch, wo sie sich kennengelernt haben.

Auf Twitter bejahte Cher jetzt die Frage eines Followers, ob sie sich auf der Pariser Fashion Week kennengelernt hätten. Mit ihren 76 Jahren lief die Sängerin in einem Latex-Einteiler dort für die Luxusmarke Balmain über den Laufsteg. Auch Alexander war an diesem Tag vor Ort und war wohl ziemlich begeistert von der amerikanischen Schauspielerin. Ein Fan äußerte auf der Social-Media-Plattform Bedenken zu ihrer neuen Beziehung, mit dem Hinweis, dass er möchte, dass Cher glücklich ist. Darauf entgegnete sie: "Jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst, gehst du ein Risiko ein. Ich habe schon immer Risiken in Kauf genommen. So bin ich." Ihre Liebschaft wolle sie nicht verteidigen.

Im Jahr 2018 verkündete die Musiklegende, dass sie ihre Beziehungen künftig aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie angeblich keinen festen Freund. Ihrer Aussage konnte sie offensichtlich nicht allzu lange gerecht werden.

Getty Images Cher im September 2022

Getty Images Alexander Edwards, Produzent

Getty Images Cher im Dezember 2018 in New York City

