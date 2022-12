Hochzeit: Wagen Jennifer Lange und Darius nächsten Schritt?

Darius Zander (38) plaudert aus dem privaten Nähkästchen! Nachdem sich seine Liebste Jennifer Lange (29) und der ehemalige Bachelor Andrej Mangold (35) 2020 trennten, kam die Beauty ein Jahr später mit Darius zusammen. Mit ihm scheint die Influencerin ihr großes Liebes-Glück gefunden zu haben: Regelmäßig teilen die beiden Turteltauben niedliche Aufnahmen von sich. Wagen sie nun bald die nächsten Schritte in ihrer Beziehung? Darius klärte jetzt auf!

In einem Q&A auf Instagram gab der Hottie seinen Fans die Chance, private Fragen zu stellen. So interessierte es einen Follower, ob Darius ans Heiraten denkt: "Heiraten ist für mich nicht besonders wichtig, aber ich finde es trotzdem sehr schön", verriet er. So glaube er, dass er "irgendwann die Frage der Frage" stellen würde –"die richtige Frau" habe er ja bereits. Auch kam die Nachwuchs-Frage auf: "Also ich will definitiv Kinder und eine Familie. Noch hat es aber etwas Zeit", stellte Darius zudem klar.

Neben dem Einrichten einer "schönen Wohnung" mit seiner Liebsten freut sich Darius auch auf seine berufliche Zukunft: "Auf musikalischer Ebene freue ich mich sehr auf die nächste Single und alles, was das 2023 kommt", antwortete der Musiker auf eine weitere Frage eines Users.

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Darius Zander

Instagram / agentlange Darius Zander und Jennifer Lange, Oktober 2021

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange und Darius Zander, Influencer

