Kim Kardashian besorgt: Verschreckt Kanye West neue Lover?

Liegt Kim Kardashians (42) Liebesleben in den Händen von Kanye West (45)? Die Unternehmerin und der Musiker waren von 2014 bis 2022 verheiratet gewesen. Schon vor der offiziellen Scheidung von dem Rapper hatte die Beauty neue Männer gedatet – der "Donda"-Interpret nahm das zum Anlass, unter anderem gegen ihren kurzfristigen Boyfriend Pete Davidson (29) zu schießen und ihn öffentlich zu beleidigen. Für Kim steht deshalb fest: Auch mögliche weitere Lover werden es dank Kanye sehr schwer haben!

In dem "Angie Martinez IRL"-Podcast sprach die Influencerin offen über private Themen. Dabei kam auch ihr Datingleben als frisch geschiedene Frau auf den Tisch – und Kim erklärte ehrlich: "Ein Teil von mir denkt: 'Oh mein Gott, werden alle Angst haben, weil ich nicht den einfachsten Ex habe?'" Die 42-Jährige schilderte weiter, es sei nicht fair, einen neuen Mann in diese Situation zu bringen – immerhin habe dieser daran keinerlei Schuld. "Dann gibt es einen Teil von mir, der sagt: 'Warum sollte ich jemals so leben müssen?'", fügte sie hinzu.

Kims Sorge dürfte nicht ganz unbegründet sein. Immerhin hatte Kanye noch Anfang des Jahres wochenlang gegen Pete gehetzt – und in einem Musikvideo sogar dessen Tod dargestellt. Und das, obwohl der US-Amerikaner selbst nach der Trennung mehrere Frauen getroffen, darunter Irina Shayk (36), Julia Fox (32) und Chaney Jones. Kim soll sich diesbezüglich sogar für den Vater ihrer vier Kinder gefreut haben.

Getty Images Kim Kardashian im November 2022 in Los Angeles

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North, Chicago, Saint und Psalm

Getty Images Rapper Kanye West 2015

