Alle Infos: Kim Kardashian und Kanyes Scheidung ist durch!

Kim Kardashian (42) und Kanye Wests (45) Scheidung ist offiziell durch! Die Keeping up with the Kardashians-Beauty und der Rapper haben ihr Ehe-Aus schon Anfang 2021 bekannt gegeben. Laut offiziellen Dokumenten, die TMZ vorliegen, sind sich die beiden jetzt über eineinhalb Jahre später einig geworden: Unter anderem haben Kim und Kanye Absprachen in Sachen Sorgerecht, Unterhaltszahlungen und Co. getroffen. Alle Infos zur Scheidung bekommt ihr im Promiflash-Video...

