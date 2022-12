Schon sechs Jahre tot: Carrie Fisher (†) bleibt unvergessen

Carrie Fisher (✝60) hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Die US-Amerikanerin hatte 1977 mit ihrem Auftritt in Star Wars große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. In den folgenden Jahren schlüpfte die Schauspielerin dann wiederholt in die Rolle der Prinzessin Leia und eroberte die Herzen der Zuschauer im Sturm. Entsprechend groß war die Trauer, als sie 2016 überraschend verstarb. Heute jährt sich Carries Tod bereits zum sechsten Mal.

Schon am zweiten Weihnachtsfeiertag 2016 hatte es große Sorge um die Mutter einer Tochter gegeben: Nach einem schweren Herzinfarkt war Carrie ins Krankenhaus eingeliefert worden. Einen Tag später verstarb die Hollywood-Ikone. Am 28. Dezember kam es dann zum nächsten Schockmoment: Carries Mutter Debbie Reynolds (✝84) erlag ebenfalls einem Infarkt und hinterließ ihre Familie in Trauer.

Carries Tochter Billie Lourd (30) ist seit dem Tod ihrer Mama bemüht, ihr Andenken aufrecht zu erhalten. Im Oktober meldete sich die Schauspielerin anlässlich des Geburtstages ihrer Mutter via Instagram zu Wort und rührte mit einem Statement: "Ich sende meine Liebe an alle Trauernden da draußen. Ihr seid nicht allein."

Carrie Fisher (†60) als Prinzessin Leia in "Star Wars: Krieg der Sterne"

Debbie Reynolds und Carrie Fisher 2015

Billie Lourd und ihre Mutter Carrie Fisher

