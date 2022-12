Süß! "Are You The One?"-Steffi und Cris sind Perfect Match

Die beiden haben sich gesucht und gefunden. Bei Are You The One? haben zwischen Steffi und Cris von Beginn an die Funken gesprüht. Auch als sie sich während eines Dates näher kennenlernen konnten, ist nur noch deutlicher geworden, wie gut sich die beiden verstehen. Der Weg in die Match-Box brachte nun auch endlich Klarheit: Steffi und Cris sind tatsächlich ein Perfect Match!

Die Kandidaten hatten entschieden: Die beiden Turteltauben sollen in die Match-Box. Dort stellte sich dann heraus, dass sie laut den Experten ein Perfect Match sind und gut zueinander passen. "Wir haben damit gerechnet und das hat uns das einfach nur bestätigt", erklärte Steffi nach der Enthüllung. Auch für Cris war es schon absehbar: "Das überrascht uns einfach nicht." Obwohl sie schon vorhergesehen haben, was in der Match-Box passieren wird, waren sie total glücklich und konnten eine schöne Nacht zu zweit verbringen.

Doch wie wird es mit den beiden wohl nach der Show weitergehen? Während ihres Dates hatten Steffi und Cris das schon besprochen – sie wollen sich weiter kennenlernen. Daran können auch die rund 700 Kilometer nichts ändern, die die beiden voneinander trennen. "Von meiner Seite wird's schon so intensiver und vertrauter", hatte der Hobby-Kicker gegenüber der Gastronomin zugegeben und klargestellt, dass er für eine Fernbeziehung bereit wäre.

