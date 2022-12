"Temptation Island"-Aleks und Vanessa sind sich entfolgt

Jetzt folgen sie sich schon nicht mehr! Bei Temptation Island V.I.P hat sich Aleksandar Petrovic (31) in Verführerin Vanessa Nwattu verliebt. Die beiden haben in der Wiedersehensfolge am Dienstag verkündet, dass sie auch nach der Show noch ein Paar seien und bereits seit einem halben Jahr zusammenwohnten. Klingt eigentlich nach einem Happy End für die beiden. Doch sind sie jetzt vielleicht doch nicht mehr zusammen? Zumindest folgen Vanessa und Aleks einander nicht mehr auf Instagram!

Ob sich Aleks und Vanessa damit selbst verraten haben? Sucht man bei Instagram in der Gefolgt-Liste von Vanessa nach Aleks, wird das Profil des 31-Jährigen nicht mehr angezeigt. Andersrum ist es genauso. Schaut man in die Liste von Aleks, zeigt sich lediglich der Account einer anderen Vanessa. Geäußert haben sich die beiden dazu noch nicht. Jedoch kündigt Aleks seit einer Woche "Die heftigste Offenbarung" für Dienstagabend an. Ob das womöglich was mit einer Trennung zu tun hat?

Wahrscheinlich würden viele Aleks ein Ende dieser Beziehung wünschen. Obwohl er in der letzten Folge der Sendung deutlich Reue gezeigt hat, bleiben die Hate-Kommentare nicht aus. "Ich hab mich noch nie so fremdgeschämt! Pah! Taktlos, selbst in der Reflexionsrunde", schrieb ein fassungsloser User.

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat 2022

Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Verführerin bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de