Traurige Neuigkeiten: Mrs.Marlisas Mama ist verstorben

Mrs.Marlisa trauert um ihre Mutter. Normalerweise kennt man die Beauty aus zahlreichen Reality-TV-Formaten wie Love Island oder #CoupleChallenge. Aber auch als Influencerin startete das Curvy-Model in den vergangenen Jahren erfolgreich durch: Regelmäßig zeigt sich Marlisa gut gelaunt auf Social Media und versorgt ihre Fans mit Content aus ihrem Alltag. Jetzt meldete sie sich allerdings mit traurigen Nachrichten bei ihren Followern: Marlisas Mama ist gestorben.

Auf ihrem Instagram-Account trauert der Realitystar um seine verstorbene Mama: "Heute, um 19:58 Uhr ist meine Mama, meine größte Kämpferin zu einem wunderschönen Engel geworden", schrieb Marlisa unter einem schwarz-weißen Bild, auf dem sie Hand ihrer Mutter hält. "Du bist der stärkste Mensch, den ich kenne und wir durften alle bis zum letzten Atemzug bei dir sein und sehen, wie sehr Du gekämpft hast. [...] Ich werde dich immer lieben, Mami!", heißt es außerdem in dem traurigen Statement.

Neben zahlreichen Fans drückten auch andere Realitysternchen ihre Anteilnahme aus. "Mein herzlichstes Beileid, mein Schatz… Ganz viel Kraft für dich und deine Familie in dieser schweren Zeit", schrieb unter anderem Paulina Ljubas (26). Auch ihr Ex Fabio De Pasquale trauerte um seine einstige Schwiegermutter: "Die Mutter einer Ex-Freundin ist seit gestern nicht mehr da... Das bricht mir das Herz", schrieb der Hottie in einer Story auf der Social-Media-Plattform, woraufhin sich Marlisa für seine Worte bedankte.

Mrs.Marlisa im August

Mrs. Marlisa via Instagram

Mrs.Marlisa mit Fabio De Pasquale

