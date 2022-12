Verdächtige Wölbung: Ist Prinzessin Eugenie schwanger?

Steht bei Prinzessin Eugenie (32) etwa neuer Familienzuwachs an? Die Enkelin von Queen Elizabeth II. (✝96) gab Jack Brooksbank (36) am 12. Oktober 2018 das Jawort. Drei Jahre später erblickte ihr erster gemeinsamer Nachwuchs, Söhnchen August, das Licht der Welt. Seitdem genießt die Cousine von Prinz Harry (38) ihr neues Leben und ihre Mutterrolle. Ob sie schon für zweiten Nachwuchs bereit ist? Eugenie wurde jetzt mit einer verdächtigen Wölbung gesichtet!

Gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der Familie besuchte die 32-Jährige die traditionelle Weihnachtsandacht in der Westminster Abbey. Während an dem Abend König Charles (74) im Mittelpunkt stand, sorgen gewisse Paparazzi-Schnappschüsse für so einige Spekulationen. Auf den Fotos ist bei Eugenie eine verdächtige Wölbung zu erkennen. Die Britin hüllte sich in einen weiten Mantel – dieser konnte jedoch nicht von ihrer Körpermitte ablenken.

Auch Eugenies Fans sind überzeugt, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist. Unter dem neuesten Instagram-Beitrag tummeln sich bereits neugierige Kommentare. "So ein schöner Mantel – aber sieht sie schwanger aus? Frage ich mich..." und "Hat Eugenie eine gewisse Ausstrahlung?", fragten sich einige User und spielten damit auf den berühmten Schwangerschaftsglow an. Auch andere Follower können es kaum abwarten: "Ich warte geduldig auf die "Ankündigung", denn Mädchen! Ein Schlabbermantel kann nicht viel verbergen und dann noch dieser Glow!"

Getty Images Prinzessin Eugenie im Juni 2022 in London

Getty Images Prinzessin Eugenie mit ihrem Mann Jack bei der Weihnachtsandacht in der Westminster Abbey, 2022

Getty Images Prinzessin Eugenie und ihr Gatte Jack Brooksbank

Getty Images Jack Brooksbank mit Prinzessin Eugenie, Dezember 2022

