"Wednesday"-Tanz: Jenna Ortega löst mega TikTok-Trend aus

"Wednesday" ist schwer im Kommen. Mit der Gruselkomödie hat der Streaming-Riese Netflix einen riesigen Erfolgshit auf den Markt gebracht. Hauptdarstellerin Jenna Ortega (20) schlüpft in die Kultrolle von Wednesday Addams aus der berühmten und schrägen Fernsehfamilie "The Addams Family" und mischt ihr neues Internat auf. Und mit ihrer Performance in einer Szene der Serie hat Jenna jetzt für einen echten Trend gesorgt!

Auf TikTok wird Wednesdays schräger Tanz gerade massenhaft nachgemacht. In einer Szene legt die Protagonistin der Serie auf der Tanzfläche eines Schulballes einen Auftritt hin, der einer Addams angemessen ist. Diese Performance erfreut sich nun großer Beliebtheit, denn die schrägen Bewegungen werden im Netz fleißig nachgetanzt. Mittlerweile bekam der Hashtag #wednesdaydance bereits 400 Millionen Aufrufe. Sogar Kim Kardashians (42) Tochter North (9) schloss sich dem Trend an und teilte ihre Interpretation in einem Video. Darin trug die Neunjährige sogar eine Perücke mit dem Pony und den Zöpfen der Serienfigur.

Die schräge Choreo stammt von Darstellerin Jenna persönlich. Die Inspiration hat sie sich nicht nur von den Gothic-Klubs der 80er geholt, sondern auch von John Astin, der in der ursprünglichen Serie "The Addams Family" das Familienoberhaupt Gomez Addams verkörperte. "Ich glaube, es ist sehr offensichtlich, dass ich keine Tänzerin oder Choreografien bin", scherzte Jenna in einem Making-of-Video auf Instagram.

Jenna Ortega, Schauspielerin

North West im Dezember 2022

Jenna Ortega in "Wednesday"

