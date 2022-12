Weihnachtsspaziergang: Prinz Louis hält Security auf Trab

Prinz Louis (4) hält nicht viel vom royalen Protokoll! Der Sohn von Prinzessin Kate (40) und Prinz William (40) sorgt bei öffentlichen Auftritten immer wieder für großes Entzücken. Beim Platinjubiläum von Queen Elizabeth II. (✝96) fiel der Bruder von Prinz George (9) mit seinen zahlreichen Grimassen auf und sorgte für den ein oder anderen Lacher. Auch beim traditionellen Weihnachtsspaziergang tanzte Louis abermals aus der Reihe – und das zum Leidwesen der Security!

Jedes Jahr am 25. Dezember besucht die royale Familie die Weihnachtsmesse in Sandringham. Dieses Mal waren alle Augen gebannt auf König Charles III. (74) gerichtet – es war das erste Fest ohne die verstorbene Queen. Doch auch für Louis war das ein besonderer Auftritt, denn er gab sein Debüt beim Weihnachtsspaziergang. Die Premiere des Vierjährigen wird definitiv in Erinnerung bleiben: In einem Clip auf Twitter ist zu sehen, wie Louis Geschenke von Besuchern entgegennahm und plötzlich wegrannte. Damit jagte er den Sicherheitsleuten einen kleinen Schrecken ein.

Louis sorgte auch für einen modischen Hingucker. Anlässlich des "Christmas Walks" trug der Knirps einen A-Linien-Mantel mit weinroten Samtshorts. Die obligatorischen Kniestrümpfe durften natürlich auch nicht fehlen.

