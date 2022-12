Hailey Bieber teilt ihre besten Highlights aus dem Jahr 2022

Hailey Bieber (26) lässt ihr Jahr Revue passieren. Die Frau von Justin Bieber (28) hält ihre Follower mit regelmäßigen Updates auf ihren Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden. Das Jahr 2022 neigt sich jetzt dem Ende und viele Menschen lassen es sich da natürlich nicht nehmen, auf die einzigartigen Monate aus diesem Jahr zurückzublicken – so auch Hailey. Sie teilte jetzt zahlreiche Eindrücke aus den vergangenen zwölf Monaten.

In ihrer Instagram-Story postete Hailey einen Schwung an Bildern, die wohl als Rückblick für das Jahr 2022 dienen sollen. Kommentiert hat sie die Fotos nicht, sondern lässt diese einfach für sich sprechen. Offensichtlich hat sie in diesem Jahr gut gegessen, denn das Model zeigte viele Aufnahmen von appetitlichen Gerichten. Es sind auch Selfies von ihr zu sehen, auf denen sie häufiger eher wenig bekleidet posiert. Aber auch Schnappschüsse von niedlichen Tieren und Pärchenfotos von ihr und Justin dürfen bei einem Jahresrückblick natürlich nicht fehlen.

Doch das Jahr bestand für die 26-Jährige nicht nur aus Glück und Freude. Im vergangenen Monat veröffentlichte Hailey, dass sie eine Zyste am Eierstock habe, die so groß sei wie ein Apfel. Auch wurde Anfang des Jahres eine kleine Öffnung in ihrem Herzen festgestellt, welche bei einem Krankenhausaufenthalt verschlossen werden musste.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Influencerin

Instagram / haileybieber Justin Bieber und Hailey Bieber

Instagram / haileybieber Hailey Bieber

