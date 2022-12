Neu im Luxus-Game: Zahlt Julian Claßen Tanja Makarić alles?

Kann Tanja Makarić (25) sich in finanziellen Dingen entspannt zurücklehnen? Seit sich Julian Claßen (29) von seiner Langzeitpartnerin Bibi (29) getrennt hat, ist sie die neue Frau an seiner Seite. Ein guter Fang – schließlich hat sich der YouTuber, zusammen mit seiner Ex, mit Videos, Werbedeals und Unternehmen eine millionenschwere Basis geschaffen. Aber lässt sich Tanja deshalb von ihrem Liebsten durchfüttern?

"Es ist total realistisch, dass ich beim Julian nicht mithalten kann. Das kann sich natürlich auch jeder denken", stellte sie auf Instagram klar. Gemeinsame Urlaube wie beispielsweise auf die Malediven habe sich Tanja niemals leisten können, vorher habe sie auch ganz anders gelebt: "Aber ich versuche, bei dem, was ich zahlen kann, zu zahlen". Das würde Julian zwar nicht wollen, aber sie wolle eben versuchen, wenigstens etwas zurückzugeben. "Ich glaube, dass ich niemals an das herankomme, was er alles zahlt [...], aber ich versuche halt, wenn wir essen gehen oder so oder die Einkäufe, dass ich diese kleinen Summen, die dann dort entstehen, [zahle]", erklärte die Neu-Influencerin.

Julian sei aber auch einfach ein Finanzgenie und mit Zahlen unglaublich versiert – mit seiner Hilfe habe sie schon einiges zusammengespart. "Der findet für alles Lösungen, der weiß genau, wie alles läuft, der weiß genau, wie super man was machen muss. Es gibt eigentlich nichts, was er nicht kann", schwärmte Tanja von ihrem Freund.

Tanja Makarić und Julian Claßen, 2022

Tanja Makarić und Julian Claßen im Oktober 2022 in Vancouver

Julian Claßen und Tanja Makarić im November 2022

