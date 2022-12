Prinzessin Eugenie hat enge Verbindung zu Meghan und Harry

Nicht alle Royals haben sich von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) abgewandt! Schon nachdem die beiden ihre aktiven Rollen in der Königsfamilie abgelegt hatten, herrschte dicke Luft zwischen den Fronten. Ihre jüngste Enthüllungsdoku auf Netflix und die darin enthaltenen Vorwürfe sollen den Konflikt verschlimmert haben. Doch für sie gilt das nicht: Wie auch in "Harry & Meghan" zu sehen war, besuchte seine Cousine Prinzessin Eugenie (32) die beiden schon in den Staaten. Tatsächlich sollen die drei trotz aller Familienprobleme regelmäßig in Kontakt stehen!

Ein Insider berichtete Us Weekly jetzt: "Eugenie und Harry und Meghan haben eine untrennbare Verbindung." Weiter schilderte der Vertraute des Paares: "Sie stehen in regelmäßigem Kontakt und sehen sich mindestens alle paar Monate mit den Kindern per FaceTime." Auch ein weiterer Besuch von Eugenie sei schon geplant.

Meghan und ihre angeheiratete Cousine sollen sich erst nach ihrer Flucht aus England nähergekommen sein – und zwar aufgrund ihrer Kinder: "Die Mutterschaft hat sie zusammengeschweißt, das haben sie gemeinsam. Sie sind irgendwie ein ganz schön ungleiches Paar, bleiben aber in Kontakt."

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Oktober 2018

Getty Images Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der Ripple of Hope Award Gala 2022

