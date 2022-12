So war das Wiedersehen von Brittney Griner und ihrer Ehefrau

Cherelle Griner erinnert sich an einen emotionalen Moment zurück. Ihre Ehefrau Brittney Griner (32) saß seit Anfang des Jahres in einem russischen Gefängnis ein. Nach rund zehn Monaten Haft wurde die Basketballspielerin schließlich freigelassen und durfte in ihre Heimat USA zurückkehren. In den Staaten angekommen, wurde sie von ihrer Frau in Empfang genommen. Cherelle verriet jetzt: So lief das Wiedersehen mit Brittney ab.

"Wir haben beide sofort angefangen zu weinen. Ich stand da voller Tränen, und jemand kam herbeigelaufen und reichte mir ein Taschentuch. Das brauchte ich unbedingt", verriet sie im Interview mit People. Als Cherelle Brittney endlich in den Arm nehmen konnte, traute sie zunächst kaum ihren Augen: "Ich konnte nicht aufhören, ihr Gesicht zu berühren. Ich dachte: 'Bist du das wirklich?' Es fühlte sich nicht echt an. Es war kühl – und warm. Ich hielt sie einfach fest. Ich konnte sie nicht loslassen."

Cherelle berichtete, dass die Olympiasiegerin zunächst von medizinischen Fachkräften untersucht wurde, bevor sie sich dann gegenübertreten durften. "Diese Sekunden konnten gar nicht schnell genug vergehen", erinnerte sie sich.

Anzeige

Instagram / cherelletgriner Cherelle Griner im Juni 2020

Anzeige

Instagram / cherelletgriner Brittney mit Cherelle Griner, Juni 2022

Anzeige

Instagram / cherelletgriner Cherelle mit Brittney Griner, Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de