Sonja und Jan rappen sich schon in Dschungelcamp-Stimmung

Wird im Dschungel jetzt gerappt? Im Januar 2023 startet die 16. Folge des Dschungelcamps "Ich bin ein Star – holt mich hier raus!". Nach zweijähriger Australien-Pause hat die Show jetzt neben Sonja Zietlow (54) einen neuen Moderator bekommen: Jan Köppen (39). Um Jan so richtig schön herzlich Willkommen zu heißen und ihn in Dschungel-Stimmung zu bringen, wurden keine Kosten und Mühen gescheut. In dem ersten Trailer der Sendung rappen Sonja und Jan jetzt.

"Hey Jan, willkommen im Dschungel!", begrüßt Sonja den neuen Moderator in dem Musikvideo zu dem Rap-Song, welches RTL jetzt teilte. Kurz darauf setzen leichte Beats ein und die Moderatoren werden in einem inszenierten Dschungel abgelichtet. In dem kurzen Clip ist zu hören, wie Jan die neue Staffel des Dschungelcamps rappend ankündigt. "Es geht nicht nur darum, ob du dicke Maden frisst. Du glaubst, du bist ein Star? Zeig mal, ob du's wirklich bist", lautet eine der Textzeilen aus dem Lied. Passend zur Melodie zeigen Tänzer ihr Können und Ausschnitte von Jan und Sonja wurden mit ulkigen Filtern bearbeitet.

Über die Wahl der neuen Moderatoren sind die Fans der Sendung zwiegespalten. Einige Follower sind begeistert und schreiben: "Mega, er kann es schaffen, ein guter Nachfolger zu sein." Es gibt allerdings auch andere Kommentare: "Schade. Es sind immer die Gleichen. Ich mag ihn überhaupt nicht."

Getty Images "Take Me Out"-Moderator Jan Köppen

Thomas Burg Sonja Zietlow, Dschungelcamp-Moderatorin

Getty Images Jan Köppen, 2016

