So cool ist erstes Foto der Dschungelcamp-Moderatoren 2023!

Sonja Zietlow (54) und Jan Köppen (39) scheinen sich langsam aber sicher auf die nächste Dschungelcamp-Staffel vorzubereiten. Anfang des kommenden Jahres geht das beliebte Realityformat endlich in eine neue Runde. Mittlerweile wurde auch schon der Starttermin bekannt gegeben: Bereits am 13. Januar ziehen die zwölf Kandidaten in den australischen Urwald. Nun wurde auch das erste Foto des neuen Moderatoren-Duos veröffentlicht.

Auf der Aufnahme, die RTL nun mit der Öffentlichkeit teilte, stehen Sonja und Jan lachend nebeneinander. Während die 54-Jährige in einer lachsfarbenen Bluse begeistert, trägt der Take Me Out-Moderator ein helles Oberteil, zu dem er eine cremefarbene Jacke kombinierte. Augenscheinlich freut sich das Duo auch schon sehr auf die kommende Dschungelcamp-Zeit, denn im Interview schwärmten die beiden geradezu voneinander. "Ich freue mich sehr, dass es Jan ist. Er ist ein wirklich netter Typ", versicherte Sonja beispielsweise, während Jan schilderte: "Ich freue mich, bin aber auch aufgeregt, weil ich alles nur aus Erzählungen kenne und schon weiß, wie es ungefähr sein könnte."

Im vergangenen Februar war offiziell bestätigt worden, dass Daniel Hartwich (44) – der nach Dirk Bachs (✝51) Tod an der Seite der Blondine moderiert hatte – das Dschungelcamp-Team verlassen wird. "Der Grund dafür ist meine Familie, die mich wegen der Schulpflicht künftig nicht mehr begleiten kann", hatte der gebürtige Frankfurter seinen Ausstieg begründet.

