Aleks Petrovic und Vanessa lernten sofort Angehörige kennen!

Aleksandar Petrovic (31) und Vanessa Nwattu hielten ihre Liebe nicht vor ihren Familien geheim. Die Realitystars lernten sich bei der diesjährigen Staffel Temptation Island V.I.P. kennen. Obwohl der 31-Jährige als Vergebener mit seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou (30) in das Treuetest-Format gegangen war, verliebte er sich in die Verführerin. Nun, da die Show endgültig vorbei ist, steht fest: Aleks und Vanessa sind jetzt offiziell ein Paar! Darüber informierten die beiden offenbar direkt nach Drehschluss auch ihre Verwandten.

In einer Instagram-Fragerunde stellen sich die Turteltauben ihrer Community. Da sie bis zur vollständigen Ausstrahlung ihre Beziehung vor der Öffentlichkeit geheimhalten mussten, interessiert es die Follower, ob ihre Familien über ihre Liebe Bescheid wussten. Offenbar war das kein Problem. "Am Tag, wo ich gelandet bin, hast du mich besucht und du hast meinen Bruder schon kennengelernt", erinnert sich der einstige "Couple Challenge"-Teilnehmer. "Ach, ich hab eigentlich schon alle deine engsten Jungs, so sage ich mal, kennengelernt", ergänzt die 22-Jährige.

Die beiden haben direkt Nägel mit Köpfen gemacht und sind auch sofort zusammengezogen. In der Wiedersehensfolge erklärt Aleks, dass das Paar nach der Show gemerkt habe, dass die Verbindung echt sei. Deshalb haben sie sich zügig eine Wohnung gesucht, in der sie bereits seit einem halben Jahr gemeinsam wohnen.

Anzeige

RTL Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic, Reality-TV-Star

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL+ Vanessa Nwattu beim "Temptation Island V.I.P."-Wiedersehen

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Vanessa und Aleks sofort ihre Familien kennengelernt haben? Ja, konnte ich mir schon denken. Nee, das überrascht mich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de