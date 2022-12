Finanziert sie mit: Julian Claßen nimmt Tanja in Schutz!

Julian Claßen (29) stärkt seiner Liebsten den Rücken! Nach seiner Trennung von Bibi Claßen (29) kam der Influencer mit Tanja Makarić (25) zusammen – seither beschert er ihr ein schönes Leben. So wohnen die beiden nicht nur zusammen in seinem großen Haus, sondern die Beauty darf sich auch über luxuriöse Geschenke und Urlaube freuen. Der YouTuber verdient deutlich mehr als seine Partnerin und zahlt deshalb für vieles. Tanja erntete deswegen Kritik – Julian stellt sich aber schützend vor sie!

In seiner Instagram-Story meldete sich Julian nun zu diesem Thema zu Wort. "Ich denke, es müsste doch normal sein, dass in einer Partnerschaft nicht jeder das Gleiche verdient, oder? Es kommt doch am Ende des Tages darauf an, dass man glücklich ist und eine schöne Zeit zusammen verbringt", erklärte der 29-Jährige. Es mache ihn sehr traurig, dass so was überhaupt thematisiert werden müsse – mit Reisen und Sonstigem beschere er nicht nur Tanja, sondern auch sich selbst eine gute Zeit. "Ich habe also nicht ihr einen Urlaub geschenkt, sondern uns. Und sie hat ihn perfekt gemacht", stellt der zweifache Vater weiter klar.

Julian und Tanja haben sich augenscheinlich gesucht und gefunden. Im Netz zeigen die beiden nicht nur ihren gemeinsamen Alltag, sondern auch, wie happy sie miteinander sind. Ebenfalls teilten sie einige romantische Augenblicke aus ihrem Liebesurlaub mit ihren Fans und zeigten, wie sie total verliebt vor traumhaften Kulissen knutschten.

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Juli 2022

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und Julian Claßen, 2022

