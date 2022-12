Nach der Trennung von Mike: Datet Laura Morante wieder?

Ist Laura Morante (32) bereit für eine neue Beziehung? Die Kampf der Realitystars-Bekanntheit ist seit Ende November wieder Single: Nach gut zwei Jahren hatten sich die Essenerin und Mike Heiter (30) getrennt. Anschließend ging es der Friseurin lange schlecht und sie teilte ihren Liebeskummer offen im Netz. Inzwischen sind seit der Trennung einige Wochen vergangen – ob Laura wohl schon wieder nach einem neuen Partner sucht?

Genau das fragten sich auch die Fans der Beauty auf Instagram. Doch Laura musste ihre Follower diesbezüglich enttäuschen. Auf die Frage, ob sie derzeit jemanden date, erklärte sie klar: "Nein!" Die 32-Jährige schilderte weiter, sich nicht zu stressen und erst einmal Single bleiben zu wollen. Das heiße aber offenbar nicht, dass sie keinen Spaß habe: "Wenn man Single ist, ist man Single. Und kann machen, was man will!"

Spielt Laura damit auf die kürzlichen Gerüchte an? Immerhin hatte es nach der Trennung schon Spekulationen gegeben, die Influencerin bandle wieder mit ihrem Ex, einem DJ, an. Diese Behauptungen hatte sie aber schnell aufgeklärt – sie sei lediglich im gleichen Club wie ihr Verflossener gewesen.

Instagram / lauramorante___ Laura Morante im Dezember 2022

Instagram / lauramorante___ Laura Morante im November 2022

Instagram / lauramorante___ Laura Morante im Dezember 2022

