Nur für die Kamera: Vanessa Nwattu fand Beziehung überstürzt

Vanessa Nwattu spricht Klartext! Die 22-Jährige nahm dieses Jahr als Verführerin bei Temptation Island V.I.P. teil. Diese Aufgabe nahm sie offenbar etwas zu ernst, denn der eigentlich vergebene Aleks Petrovic (31) verliebte sich in sie. Noch während der Show fragte der ehemalige "Couple Challenge"-Teilnehmer Vanessa, ob sie eine Beziehung mit ihm eingehen wolle – obwohl er noch mit Christina Dimitriou (30) zusammen war. Jetzt klärte seine neue Flamme auf, dass sie von dieser Frage schockiert gewesen sei.

In einem Video auf Instagram offenbarten die Turteltauben jetzt, dass sie heute wissen, dass die Entscheidung, eine Beziehung einzugehen, ohne die andere vorher zu beenden, überstürzt war. "Ich glaube jeder kennt das, dass man dann vielleicht manchmal einfach sagt so 'Äh, ja okay', aber sich halt eigentlich so denkt 'Ne, eigentlich gar nicht'", erklärte Vanessa ihre Reaktion. "Aber in dem Moment habe ich das gar nicht hinbekommen, dir das so mitzuteilen, weil ich das Gefühl hatte, die Augen sind jetzt voll auf mich gerichtet", führt sie weiter aus.

Trotzdem schäme das neue Traumpaar sich nicht dafür, wie alles abgelaufen ist. Aleks stellte im Netz bereits klar: "Schämen ist absolut unangebracht, das ist der falsche Begriff. Wir schämen uns nicht, wofür sollen wir uns schämen?"

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

