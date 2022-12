Bester Laune: Michelle Hunziker rennt im Bademantel umher

Michelle Hunziker (45) scheint es sich wirklich gut gehen zu lassen. Seit einigen Tagen macht die ehemalige Wetten, dass..?-Moderatorin Urlaub in den Bergen. Zunächst schien sie etwas Zeit mit ihrem Ex-Partner Tomaso Trussardi (39) und den zwei gemeinsamen Töchtern Sole (9) und Celeste (7) zu verbringen. So wurde die kleine Familie beim Skifahren gesehen. Doch nun genoss sie augenscheinlich ihre Auszeit mit Freunden. Paparazzi lichteten Michelle nun beim Drehen eines lustigen Videos ab.

Am vergangenen Donnerstag wurde die 45-Jährige dabei erwischt, wie sie neuen Content für ihre Social-Media-Accounts produzierte. Auf den Schnappschüssen der Fotografen trägt die Blondine einen grauen Bademantel, zu dem sie dicke Winterstiefel sowie eine Fellmütze kombinierte. Augenscheinlich hatte die dreifache Mutter jede Menge Spaß an ihrem Look, denn einige Fotos zeigen Michelle mit einem breiten Lächeln auf den Lippen. Wie dann wenig später auf ihrem Instagram-Account zu sehen war, rannte sie mit der Sektflasche durch die Gegend, während sie immer wieder einen kleinen Schluck aus ihrem Glas nahm. "Wenn dein bester Freund dich zu einem Aperitif einlädt", kommentierte sie den Post humorvoll.

Bereits vor einigen Tagen hatte das Model seine Abonnenten mit Eindrücken seiner Reise nach Südtirol erfreut. Gemeinsam mit dem Fotografen Pierpaolo Ferreri veranstaltete sie ein Fotoshooting, mit dem sie ihrer Community einheizte. So posierte Michelle sexy am Beckenrand eines Pools oder schwamm ein wenig umher, während im Hintergrund die schneebedeckten Berge zu sehen waren.

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker im Dezember 2022

MEGA Michelle Hunziker und Luca Oldani in Südtirol, 2022

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Moderatorin

