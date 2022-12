Chance auf Sandra-Reunion? Tommy Pedronis Vertrauen ist weg

Tommy Pedroni sieht offenbar keine Chance für ein Liebes-Comeback! Nach der Teilnahme bei Temptation Island V.I.P. hatte sich der gebürtige Franzose von seiner Partnerin Sandra Sicora (30) getrennt. Der Grund: Die Influencerin habe zu viel Nähe zu den Verführern zugelassen und ihr Fehlverhalten auch im Nachhinein nicht eingesehen. Doch auch wenn sich die Brünette sehr um ihren Ex bemühte – für Tommy ist das Liebes-Aus endgültig!

Gegenüber Promiflash spricht Tommy offen über seine Gefühle und verrät, dass für eine Liebes-Reunion mit seiner Ex einfach zu viel passiert sei. "Obwohl ich Sandra immer in meinem Herzen haben werde, kann ich ihr einfach nicht vertrauen. Und ich will keine Beziehung führen, in der kein Vertrauen vorhanden ist. Sandra war für mich meine erste große Liebe, aber das reicht nicht aus, wenn das Vertrauen weg ist", erklärt der Ex-Profischwimmer in dem Interview und fügte hinzu, dass die Beziehung deshalb für ihn abgeschlossen sei.

Vor allem der Off-Cam-Moment mit Flocke habe Tommy am meisten irritiert – immerhin hatte der Verführer immer wieder angedeutet, dass er und Sandra sich hinter den Kameras näher gekommen seien. Bei der Wiedersehensshow sorgte die 30-Jährige jedoch für Klarheit und räumte ein, dieses Gerücht nur gestreut zu haben, um Tommy eifersüchtig zu machen. Macht es einen Unterschied für Tommy, nun zu wissen, was wirklich passiert ist? "Nein, es hat keinen Unterschied gemacht, weil ich trotzdem nicht verstehen, wieso man dem Partner so etwas bewusst antut", stellt er im Promiflash-Interview fest.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, Oktober 2021

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL+ Tommy Pedroni und Sandra Sicora bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de