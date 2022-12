Chrishell Stause und Ex Jason haben Doppeldate mit Partnern!

Chrishell Stause (41) und Jason Oppenheim (45) sind nach ihrer Trennung noch Freunde! Die Schauspielerin und der Unternehmer waren im Sommer 2021 ein Paar geworden. Nach nur fünf Monaten Beziehung gingen die Selling Sunset-Stars dann wieder getrennte Wege – doch böses Blut herrscht zwischen den einstigen Turteltauben nicht. Sie arbeiten nicht nur weiter als Makler zusammen: Chrishell und Jason genießen jetzt sogar ein Doppeldate mit ihren neuen Partnern!

Während Jason aktuell das Model Marie-Lou Nurk datet, geht Chrishell mit G Flip durchs Leben. Mit dem Musiktalent urlaubt die Blondine derzeit in dessen Heimat Australien – und dort bekamen die beiden nun Besuch von ihrem Ex. In ihrer Instagram-Story teilte die 41-Jährige ein Video, das die vier bei einem Doppeldate zeigt. Strahlend sitzen sie in einem Restaurant in Sydney und genießen dort die Aussicht auf die Bucht der Metropole.

Es sieht ganz so aus, als hätten Chrishell und Jason ihre gescheiterte Beziehung vollends hinter sich gelassen. Das hat jedoch ein bisschen Zeit gebraucht – im November hatte die Ex von Justin Hartley (45) noch andere Worte für ihr Verhältnis gefunden: "Es ist eine schwierige und unangenehme Situation. Wir mussten um unsere Freundschaft kämpfen!"

Instagram / chrishell.stause G Flip und Chrishell Stause

Instagram / chrishell.stause Marie-Lou und Jason Oppenheim

Getty Images Chrishell Stause bei den People's Choice Awards im Dezember 2022

