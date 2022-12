Deshalb war Jannik bei "Make Love, Fake Love" eifersüchtig

Bei Make Love, Fake Love kochen schon jetzt die Emotionen über! In der Datingshow muss die Protagonistin Yeliz Koc (29) herausfinden, welcher der Kandidaten es wirklich ernst meint. Denn unter ihnen sind auch vergebene Teilnehmer. Jannik scheint sehr um das Herz des einstigen Bachelor-Girls zu kämpfen. Zumindest war er schon zu Beginn des Formats ziemlich eifersüchtig. Nun verrät der Hottie, warum er so reagiert hat!

Im Gespräch mit Promiflash verrät er, warum er schon am Anfang diese negativen Gefühle hatte. "Ich glaube, niemand würde es gut finden, eine Person, an der man Interesse hat, mit anderen zu sehen. Und dann weißt du nicht mal, wer es ernst meint und wer nicht", betonte Jannik. In der Show sagt er nämlich immer wieder, wie toll er die Influencerin finde. "Das erste Date mit Yeliz und die Gespräche haben auf jeden Fall schon was in mir ausgelöst", führte er aus.

Das kleine Rendezvous sei auch sehr wichtig für Jannik gewesen. "Um zu sehen, wie es sich anfühlt, wenn wir mal nur für uns sind", erklärte er weiter im Promiflash-Interview. Währenddessen war er einfach total geflasht von Yeliz.

Anzeige

RTL Jannik und Chris bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Anzeige

TikTok / jannikktls Jannik Kontalis im September 2022

Anzeige



