Kanye Wests Skandale: So sehr belastet es Ex Kim Kardashian

Kim Kardashian (42) hat ein hartes Jahr hinter sich. Ihr Ex-Mann Kanye West (45) sorgte mit wiederholt rassistischen und antisemitischen Äußerungen für einen Skandal nach dem anderen. Dadurch geriet er in der Öffentlichkeit schwer in Verruf. Das ging auch an Kim nicht spurlos vorbei. In dem Podcast "Angie Martinez IRL" verrät die Unternehmerin jetzt, dass es vor allem schwer sei, vor ihren Kindern so zu tun, als sei alles in Ordnung: "Sobald ich sie abgesetzt habe, kann ich mich richtig ausweinen!”

