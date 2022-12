Nach Trennung: Ist Katie Prices Ex Carl wieder neu verliebt?

Hat Carl Woods (33) schon wieder Augen für eine andere? Ende November hatte der Reality-TV-Star seiner langjährigen Partnerin Katie Price (44) vorgeworfen, ihn betrogen zu haben. Obwohl sich die zwei nach den Vorwürfen zunächst versöhnt hatten, zog er kurz vor dem diesjährigen Weihnachtsfest aus dem Haus seiner ehemaligen Partnerin aus. Mit einem neuen Bild heizt er nun die Gerüchteküche an: Bandelt Carl schon mit einer neuen Dame an?

Via Instagram teilte Carl am Donnerstag ein Bild, auf dem er mit einer jungen Dame im Arm posiert. "Anti-Falten-Behandlung lässt mich wieder jung fühlen", betitelt er die augenscheinlich harmlose Aufnahme mit seiner Kosmetikerin. Einige Fans behaupten unter seinem Post jedoch, zwischen den beiden mehr zu sehen. "Die zwei werden als Nächstes in einer Beziehung sein. Wartet nur ab" oder: "Die beiden sehen nach einem glücklichen Pärchen aus. Ich wette, die zwei daten sich schon", heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Freunde des Ex-Paares kamen zwischenzeitlich gar nicht mehr hinter der Achterbahnfahrt der beiden hinterher – mal zeigten sich die zwei versöhnt, dann zofften sie sich wieder. "Sie haben sich die ganze Zeit gestritten. Es ist ein ständiges Auf und Ab bei den beiden", verriet eine Quelle The Sun und fügte hinzu, dass es lange alles andere als gut zwischen ihnen gelaufen war.

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price im Mai 2022

Instagram / carljwoods Carl Woods, Ex von Katie Price

Raw Image LTD/MEGA Carl Woods und Katie Price im Juni 2022

