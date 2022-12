Pietros Verlobte Laura Maria Rypa hat Profil auf Dating-App!

Huch, was ist denn da bei Laura Maria Rypa (27) los? Die deutsche Influencerin schwebt im Moment eigentlich mit ihrem Verlobten Pietro Lombardi (30) auf Wolke sieben: Der DSDS-Sieger aus dem Jahr 2011 und die ehemalige Rechtsanwaltsfachangestellte erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Doch jetzt sorgte die Blondine für einige Fragezeichen bei ihren Fans: Lauras Profil auf einer Dating-App ist nämlich trotz ihres Liebesglücks offenbar immer noch aktiv...

Bild liegen jetzt mehrere Screenshots von einem Profil mit einigen Fotos von Laura auf der Promi-Dating-Plattform Raya vor – sie hat ihren Account also offenbar noch nicht deaktiviert. Auf der Dating-App veröffentlichte sie nicht nur ein paar Selfies – die vor ihrer Schwangerschaft entstanden sind – sondern auch ihr Alter, ihren Insta-Namen, ihren Wohnort und Co. Ob die Beauty das Profil aber auch tatsächlich noch benutzt, ist unklar.

Dass sich Laura in den vergangenen Monaten auf einer Dating-App rumgetrieben hat, dürfte nicht allzu überraschend sein – immerhin führten Pietro und sie lange Zeit eine turbulente On-off-Beziehung mit zahlreichen Pausen. Pietro erklärte aber erst vor ein paar Tagen gegenüber der Zeitung: "Wir hatten schon Paartherapie, weil wir einfach zu viele Ons und Offs in unserer Beziehung hatten." Ihre Liebe scheint jetzt also deutlich gefestigter zu sein.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Dezember 2022

Getty Images Pietro Lombardi beim Late Night Shopping in Soltau

