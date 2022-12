"Temptation Island"-Tülay hätte an Vanessas Stelle Bedenken!

Aleks Petrovics (31) Verhalten bringt auch sie zum Nachdenken! Der einstige Love Island-Kandidat spaltet mit seiner Temptation Island V.I.P.-Performance die Gemüter. Eigentlich wollte er seiner damaligen Partnerin Christina Dimitriou (30) beweisen, dass sie ihm vertrauen kann. Dann verliebte er sich jedoch in Verführerin Vanessa und begann eine Beziehung mit ihr in der Show. Im Finale schoss er auch noch gegen Christina und machte sie runter. Könnte Aleks' sich auch so gegenüber Vanessa verhalten? Das sagt Verführerin Tülay.

Im Interview mit Sanijel Jakimovski auf YouTube kam die Interviewte darauf zu sprechen und meinte ehrlich: "Klar würde ich mir [an Vanessas Stelle] Gedanken machen, ob das irgendwann mal mir passieren kann – oder sollte er jemals so werden, natürlich." Außerdem würde Tülay ihren Partner zur Rede stellen, wenn er sich so wie Aleks verhalten würde. Jedoch betonte sie auch: "Ich glaube, die Beziehung zwischen ihm und Vanessa ist ganz anders, komplett auf einem anderen Level als mit Christina."

Laut Tülay scheint Vanessa diese Seite von Aleks also nicht triggern zu können. Beim Wiedersehen schoss er trotzdem immer wieder gegen seine Ex Christina und meinte, dass ihn ihre Beleidigungen anwidern würden. Im Netz scheinen die meisten User die Ausraster der Griechin verstehen zu können, da sie schlimme Bilder von Aleks und Vanessa zu sehen bekommen hatte.

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu

Anzeige

Foto: RTL / Frank J. Fastner Tülay, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2022

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL+ Aleks Petrovic und Christina Dimitriou bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de