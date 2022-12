Barack Obama verrät seine Highlights des Jahres 2022

Barack Obama (61) gibt Empfehlungen ab! Über fünf Jahre ist es her, dass der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sein Amt an Donald Trump (76) übergeben hatte. Seitdem ist es um ihn jedoch nicht still geworden. Ganz im Gegenteil – Barack pflegt in den sozialen Netzwerken eine wahnsinnige Nähe zu seinen Fans auf der ganzen Welt. Die nutzte er jetzt, um seiner Community zum Jahresende hin zu verraten, welche Musik, Filme und Bücher er 2022 am liebsten konsumierte!

Der 61-Jährige veröffentlichte nun auf Twitter drei separate Posts. Von Kendrick Lamars (35) Hit "The Heart Part 5", über Beyoncés (41) "Break My Soul", Lizzos (34) "About Damn Time" bis zu Bad Bunnys (28) Kassenschlager "Tití Me Preguntó" hatte der Amerikaner dieses Jahr einen Musikgeschmack querbeet durch die Musikindustrie. Auf seiner Filmliste standen Titel wie etwa "The Fabelmans", "Everything Everywhere All At Once" und "Top Gun: Maverick". Auch steckte in dem Amerikaner anscheinend ein echter Bücherwurm. Er las unter anderem "Black Cake" von Chermaine Wilkerson und "Trust" von Hernan Diaz. Sein Lieblingsbuch war aber bestimmt das von seiner Frau Michelle (58) geschriebene "The Light We Carry".

Die ehemalige First Lady hatte sich ebenfalls Anfang der Woche auf Twitter gemeldet. Sie richtete ein paar liebe Worte an ihre Community: "Ein großes Dankeschön an alle, die sich Zeit genommen haben, The Light We Carry zu lesen." Sie habe die nachdenklichen Gedanken ihrer Fans gelesen und über deren Fotos mit Familie und Freunden während ihrer Buchtour gelächelt.

Getty Images Barack Obama im November 2021

Getty Images Barack Obama während einer Rede zum Klimaschutz im November 2021

Getty Images Michelle Obama im Dezember 2022

