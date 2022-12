Dauer-Single: Möchte Selena Gomez keinen neuen Partner?

Möchte Selena Gomez (30) jemanden an ihrer Seite? In der Vergangenheit hatte die Sängerin in Sache Liebe nicht unbedingt großes Glück zu verbuchen gehabt. Von 2010 bis 2018 war sie beispielsweise mit Justin Bieber (28) liiert. Rückblickend erklärte der TV-Star, aber dass es gut war, dass die Beziehung mit dem "Baby"-Interpreten endete. Danach soll die Beauty unter anderem Chris Evans (41) gedatet haben – etwas Ernstes sprang zuletzt aber nicht für Sel raus. Wäre sie denn überhaupt bereits für eine neue Liebe?

Gegenüber Entertainment Tonight behauptete nun ein Insider, mehr über Selenas Dating-Pläne zu wissen. "Selena ist positiv und optimistisch gestimmt. Sie ist offen für ein Date", meinte die Quelle dazu. Zwar sei die "Only Murders in the Building"-Darstellerin grundsätzlich bereits für etwas Ernstes, doch aktuell suche sie nicht krampfhaft danach. "Sie konzentriert sich im Moment auch sehr auf sich selbst und ihre Arbeit", erklärte der Informant weiter.

Selena ist momentan zwar Single, allein wird sie den Jahreswechsel aber offenbar nicht verbringen. In den vergangenen Monaten hatte sie viel Zeit mit Nicola Peltz (27) und Brooklyn Beckham (23) verbracht. Mit den Eheleuten möchte die "Wolves"-Interpretin nun auch in Cabo San Lucas den Countdown zum Jahr 2023 herunterzählen.

Getty Images Selena Gomez im Dezember 2022

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz Beckham auf der Paris Fashion Week

Getty Images Selena Gomez im Juni 2022

