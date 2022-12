Nahm "Hochzeit auf ersten Blick"-Jaqueline Peters Namen an?

Haben Peter und Jaqueline seit ihrer Eheschließung den gleichen Nachnamen? Der Polizist und die Nordrhein-Westfälin haben sich im Rahmen von Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben, ohne sich vorher gekannt zu haben. Das Sozialexperiment war bei ihnen ein voller Erfolg: Sie waren direkt total beeindruckt voneinander und sind auch heute noch ein Paar. Doch hat einer der beiden bei der TV-Eheschließung eigentlich den Namen des anderen angenommen?

In einem Instagram-Video verriet Jaqueline: "Jeder hat seinen Nachnamen erst mal behalten. Man wusste ja – so dumm, wie es sich anhört – nicht, was da kommt, wen man da kriegt und wie das dann laufen wird." Die Nordrhein-Westfälin betonte aber, dass sie eines Tages denselben Nachnamen tragen wollen. "Vielleicht nehme ich auch ihren Vornamen an, mal gucken. Wäre mal was anderes oder?", witzelte Peter daraufhin.

Die Namensfrage könnte sich bei ihrer zweiten Hochzeit klären. Im Interview mit Promiflash plauderten die beiden vor ein paar Wochen aus: "Für uns war schnell klar, dass wir in jedem Fall nochmal heiraten wollen. Allein schon, weil viele Verwandte und Freunde bisher gefehlt haben." Die zweite Trauung soll ganz nach ihren eigenen Vorstellungen und nicht nach denen der TV-Produktion sein.

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Jaqueline und Peter

Sat.1 Jaqueline und Peter bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Jaqueline und Peter, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

