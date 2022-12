Wechsel in die Wüste: Ronaldo ist der bestbezahlte Sportler!

Sein Gehalt übertrifft alles! In den vergangenen Wochen war immer wieder spekuliert worden, dass es Cristiano Ronaldo (37) in die Wüste ziehen könnte. Nachdem der Portugiese bei Manchester United rausgekickt wurde, war er erst einmal vereinslos. Fit hielt sich der Starfußballer bei seinem Ex-Klub Real Madrid. Abseits des Platzes planten er und seine Berater jedoch einen Wechsel zum saudi-arabischen Verein Al-Nassr. Der Deal ging gestern über die Bühne – künftig kickt er in Saudi-Arabien. Somit verdient Cristiano fortan so viel wie kein anderer Sportler!

Laut The Sun verdient kein anderer Profisportler so wie Geld, wie Cristiano – künftig darf er sich über sein sattes Jahresgehalt von 200 Millionen Euro auf seinem Konto freuen. Allein pro Woche erhält der 37-Jährige fast vier Millionen Euro. Somit ist niemand besser bezahlt als der fünffache Ballon-d'Or-Gewinner. Im Vergleich: WM-Sieger Lionel Messi (35) verdient bei Paris Saint-Germain nur knapp 70 Millionen Euro in zwölf Monaten.

Doch warum wechselt Cristiano gerade nach Saudi-Arabien? Der blau-gelbe Verein gehört auf internationalen Boden nicht gerade zu den Spitzenklubs. "Ich habe das Glück, dass ich alles gewonnen habe, was ich mir im europäischen Fußball vorgenommen habe. Ich habe das Gefühl, dass dies der richtige Moment ist, um meine Erfahrungen in Asien zu teilen", erklärte der Fußballstar diesbezüglich.

Getty Images Cristiano Ronaldo, portugiesischer Fußballstar

Getty Images Lionel Messi mit einem BiId von Diego Maradona auf der Brust, Weltmeisterschaft 2022

Instagram / alnassr_fc Cristiano Ronaldo mit seinem neuen Trikot und einem Vereinsoffiziellen

