Danilo Sellaro teilt erstes Foto mit seiner neuen Freundin

Danilo Sellaro will offenbar kein Geheimnis mehr aus seinem Glück machen. Nachdem er Christina Rusch (24) in der letzten Bachelor in Paradise-Folge einen Korb verpasst hatte, kamen Gerüchte auf, dass er während seiner Show-Teilnahme vergeben gewesen sein soll. Diese dementierte er zwar – inzwischen scheint Danilo aber tatsächlich wieder verliebt zu sein: Er teilte nun ein Foto mit seiner neuen Flamme!

Auf Instagram veröffentlichte der Schweizer ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie er eine Frau verliebt anlächelt. Dabei handelt es sich offenbar um seine Freundin. "Danke 2022, aber es ist Zeit für ein neues Kapitel", betonte er in der Bildunterschrift. "Wünsche euch alles Glück der Welt" und "Gott segne euch" lauten daraufhin nur zwei der vielen Kommentare begeisterter User.

Vor wenigen Tagen hatte Danilo bereits ein Foto mit scheinbar derselben Dame gepostet. Er teilte ein Fahrstuhlselfie mit einer Blondine, die der auf seinem neuen Bild zumindest von der Haarfarbe her sehr ähnlich sieht. In einer Promiflash-Umfrage vermuteten 87,7 Prozent der Teilnehmer, dass er seine Beziehung bald öffentlich machen wird. Nur 12,3 Prozent der Teilnehmer gaben an, zu glauben, dass er sein Glück privat genießt.

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro beim "Bachelor in Paradise"-Wiedersehen

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro mit einer Unbekannten im Aufzug, Dezember 2022

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro im März 2022

