Darum sind Joe Manganiello und Sofia Vergara perfektes Paar

Ihre Verbindung geht tiefer! Die Schauspieler Joe Manganiello (46) und Sofia Vergara (50) lernten sich 2014 kennen und lieben. Nur ein Jahr später läuteten bei den beiden die Hochzeitsglocken. Seitdem ist das Paar überglücklich, zeigt seine Liebe im Netz aber nicht ganz so öffentlich wie so manch ein anderes Pärchen. Doch das tut ihrer Beziehung keinen Abbruch – im Gegenteil: Joe und Sofia ergänzen sich in vielerlei Hinsicht sehr gut!

Das verrät nun zumindest ein Bekannter Us Weekly. "Joe ist tief im Inneren ein schüchterner Typ, er macht sich nichts aus aufsehenerregenden Dingen und zieht es vor, alles unauffällig zu halten, was Sofia sehr entgegenkommt", erklärt die Quelle. Er sei vielmehr der Typ, der mit Freunden einen gemütlichen Spieleabend macht. "Seine Partytage sind lange vorbei. Er ist stolz darauf, nüchtern zu sein und Sofia liebt es, dass er ein ruhiger, geerdeter Charakter ist", plaudert der Informant aus.

Doch haben die zwei auch etwas gemeinsam? Tatsächlich einiges. "Sie trainieren viel zusammen und laden Freunde zum Abendessen ein. Außerdem fahren sie an den Wochenenden gerne weg und erkunden neue, angesagte Restaurants", so der Insider weiter und fügt hinzu: "Sie sind sehr glücklich."

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara und Joe Manganiello während ihrer Hochzeit 2015

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara und ihr Mann Joe Manganiello

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara

