In ihren Dreißigern: Miley Cyrus will anderen mehr zuhören!

Miley Cyrus (30) blickt in die Zukunft! Die Schauspielerin hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Nach der offiziellen Scheidung ihrer Eltern Billy Ray und Tish Cyrus (55) sind nun beide wieder an neue Partner vergeben. In dieser Zeit unterstützte ihr Partner Maxx Morando (24) die Sängerin, mit dem sie sich immer öfter zusammen in der Öffentlichkeit zeigte. Anlässlich des kommenden Jahres verriet Miley nun ihre Vorsätze – und was sie in ihren Dreißigern besser machen möchte!

Gegenüber People gedachte Miley ihrer Zwanziger und verriet ihren Vorsatz für das neue Jahr. "Mein Instinkt ist sehr laut, aber ich bin manchmal keine gute Zuhörerin", sagte sie. Der Mann ihrer Patentante Dolly Parton (76) habe ihr einen guten Rat auf den Weg mitgegeben. "Er sagte, du bist schwerhörig. Ich schätze, mein Vorsatz wird sein, nicht nur mir selbst zuzuhören, sondern auch anderen", so die "Midnight Sky"-Interpretin.

Die Musikerin sprach auch über die Veränderungen, die sie seit ihrem 30. Geburtstag begleiten. "Irgendwie bin ich ganz anders, und irgendwie bin ich genau dieselbe", berichtete Miley. Auf ihren berüchtigten Auftritt bei den MTV VMAs 2013 mit Robin Thicke (45) kann die Berühmtheit immer noch mit voller Überzeugung positiv zurückschauen.

Getty Images Miley Cyrus, "Hannah Montana"-Darstellerin

Getty Images Miley Cyrus, Musikerin

Getty Images Robin Thicke and Miley Cyrus, MTV VMAs 2013

