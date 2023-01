Machine Gun Kellys Tochter Casie ist mächtig groß geworden

Die Zeit scheint für Machine Gun Kelly (32) und seine Tochter Casie (13) nur so zu verfliegen. Auf seinem Social-Media-Account gewährt der Musiker seiner Community immer wieder Einblicke in seinen Alltag. So teilte er vor einigen Wochen beispielsweise eine Aufnahme, auf der sich etliche Blutegel auf seinem Bauch tummeln. Auch am vergangenen Weihnachtsfest ließ der "Twin Flame"-Interpret die Fans teilhaben. Auf einem gemeinsamen Foto sah MGKs Tochter Casie nun ganz schön erwachsen aus.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Verlobte von Megan Fox (36) nun eine Bilderreihe, die ihn und seine Liebsten an den Feiertagen zeigt. Den rund 9,5 Millionen Followern des gebürtigen Texaners fiel ein Bild allerdings besonders ins Auge: Auf dem Schnappschuss posiert Machine Gun Kelly Seite an Seite mit seiner Mutter und seiner Tochter. Kaum zu übersehen ist dabei, dass Casie eine junge Dame geworden ist. "Wie ist Casie so erwachsen und wunderschön" oder "Das Foto von dir mit deiner Mutter und Casie – unsere Herzen sind geschmolzen", lauteten nur einige Kommentare.

Bereits im vergangenen Juli hatte der 32-Jährige zum Ausdruck gebracht, wie wichtig ihm seine Tochter sei. Anlässlich ihres Ehrentags schrieb MGK im Netz: "Du bist heute offiziell ein Teenager. Herzlichen Glückwunsch zum 13. Geburtstag, mein Liebling". Augenscheinlich war er megastolz auf das Geburtstagskind.

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly mit seiner Tochter Casie im Dezember 2020

Getty Images Casie Colson Baker und Machine Gun Kelly im November 2021

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly und Casie Colson Baker

