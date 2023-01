Reese Witherspoons Tochter musste Silvester in Notaufnahme

Für Reese Witherspoons (46) Tochter Ava Phillippe (23) nahm das Jahr 2022 ein unschönes Ende. Eigentlich hatte sich die Erstgeborene des "Natürlich blond!"-Stars nach der besinnlichen Weihnachtszeit mit ihrer Familie auf eine ausgelassene Silvesterparty mit ihren Freunden gefreut. Doch dann kam alles anders: Ava passierte ein kleines Missgeschick – sie verbrachte den Abend nicht mit Sekt und Feuerwerk, sondern in der Notaufnahme!

Auf Instagram postete die 23-Jährige ein Foto, das sie in der Notaufnahme zeigt. "Das neue Jahr beginnt mit einem Knall... na ja, eher mit einem 'Pop'... in meinem Knöchel. Und das alles nur, weil mein ungeschicktes Ich versucht hat, in High Heels über eine sehr große Regenpfütze zu springen", erklärte sie die Geschehnisse. Dennoch schien sie das Ganze relativ gelassen zu nehmen: "Ich werde definitiv 'sanfter mit meinem Körper umgehen' zu meiner Liste der Vorsätze für das neue Jahr hinzufügen." Deshalb wolle sie sich nun erst mal ein wenig ausruhen.

Darüber hinaus bedankte sich Ava bei einer College-Freundin, die ihr während des Krankenhausaufenthalts zur Seite gestanden hatte. "Sie hat mich wirklich die ganzen Stunden, die wir gewartet haben, zum Kichern gebracht und ist mir nur einmal von der Seite gewichen – um uns kuschelige, trockene Klamotten zu holen", schwärmte die Blondine.

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon mit ihrer Tochter Ava

Instagram / avaphillippe Ava Phillippe im August 2021

Instagram / avaphillippe Ava Phillippe und Reese Witherspoon, März 2019

