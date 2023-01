Süße Bilder: Drake und Sohn Adonis fiebern bei NBA-Spiel mit

Drake (36) und sein Sohn Adonis sind offenbar total im Basketballfieber! Gemeinsam mit seiner Ex Sophie Brussaux (33) hat der Rapper einen inzwischen fünfjährigen Sohn, um den sie sich trotz der Trennung weiterhin gemeinsam kümmern. Wie nah sich der Kanadier und der kleine Adonis stehen, wird nicht nur im Netz, sondern auch regelmäßig auf Paparazzi-Fotos deutlich. Vor allem die Liebe zum Basketball scheint sie zu verbinden: Drake und Adonis wurden nun erneut bei einem Spiel abgelichtet – dieses Mal sind dabei aber besonders niedliche Bilder entstanden.

Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen den "One Dance"-Interpreten neben seinem Sohnemann am Spielfeldrand einer NBA-Partie in ihrer Heimatstadt Toronto. Sie wirken sehr vertieft in das Spiel der Toronto Raptors gegen die Los Angeles Clippers und fiebern eifrig mit. Als ihr Lieblingsteam einen Korb wirft, scheinen sie sich total zu freuen und nehmen sich herzlich in den Arm. Dennoch blieb ihr Anfeuern ohne Erfolg: Die Kanadier haben das Match mit 113 zu 124 Punkten verloren.

Eine weitere Besonderheit: Auch Adonis' Mutter Sophie verfolgte das Spiel live in der Arena. Die einstige Pornodarstellerin saß eine Reihe hinter dem Lockenkopf und dessen Vater. Auf Instagram repostete sie ein Video, in dem sie und eine Freundin glücklich in die Kamera lächeln.

