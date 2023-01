Beherzter Griff: Heidi Klum und Tom feiern heißes Silvester

Heidi Klum (49) hatte Silvester offenbar Spaß. Seit 2019 ist das Topmodel mit dem Tokio Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (33) verheiratet. Seitdem sind die beiden ein eingeschworenes Team und zelebrieren ihre Liebe im Netz. Zu dem Gespann gehört auch Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz (33) – und die drei scheinen unzertrennlich zu sein. Natürlich wurde auch Silvester zusammen gefeiert: Heidi teilt zum Neujahrsfest ein pikantes Bild mit ihrem Tom.

Auf Instagram zeigt Heidi ihren Fans, wie sie zusammen mit den Kaulitz-Brüdern Silvester feierte. Den Jahreswechsel verbrachte das Trio offenbar in einem beheizten Pool, wie die Fotos beweisen. Um das neue Jahr zu begrüßen, teilt die Germany's next Topmodel-Jurorin dann ein besonders pikantes Bild mit ihrem Liebsten: Am Beckenrand beobachten sie das Feuerwerk und feiern traditionell mit einem Kuss. Dabei greift Tom seiner Frau beherzt an ihr Hinterteil. Heidi kommentiert den Schnappschuss lediglich mit einem "Ja, 2023".

An Silvester war auch Toms Bruder Bill mit von der Partie, genau wie auch an Weihnachten. Das Fest der Liebe begingen die drei in gemütlicher Stimmung und im Pyjama. Am Morgen des ersten Feiertages zeigte sich die ganze Familie inklusive Heidis Kinder in den kuscheligen Looks unter dem Tannenbaum. Dazu trugen alle weihnachtliche Bommelmützen, die sogar mit Namen bestickt waren.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz an Silvester 2022/2023

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz in Los Angeles, September 2019

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Bill und Tom Kaulitz

