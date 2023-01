Genau wie Papa: Robbie Williams' Tochter leidet an Dyslexie

Robbie Williams (48) Tochter hat dasselbe Handicap wie er. Der Sänger ist ein echter Familienmensch. Mit seiner Frau Ayda Field (43) hat er vier Kinder. Nach den turbulenten Anfängen seiner Karriere mit der Boyband Take That scheint der Brite nun in seinem Leben als Familienvater angekommen zu sein und geht voll darin auf. Doch seine älteste Tochter Theodora Rose (10) leidet an einer Einschränkung, die Robbie selbst sehr gut kennt!

"Meine älteste Tochter leidet an Dyslexie, genau wie ich", verrät Robbie dem Magazin Galore. Durch die Lernschwäche fällt es der Zehnjährigen schwer, Wörter richtig zu buchstabieren oder auch zu lesen. Das größte Problem sei aber nicht die Beeinträchtigung selbst, sondern dass einige von Teddys Freundinnen sich von ihr abwandten. "Teddy war am Boden zerstört und völlig verzweifelt. Ich habe ihr erklärt, dass man andere Menschen manchmal einfach gehen lassen muss [...], ohne dabei sein Selbstwertgefühl zu opfern", erklärt der "Angels"-Interpret.

Seine eigene Dyslexie machte Robbie 2020 öffentlich. Auch er habe lernen müssen, mit der Leseschwäche klarzukommen. Er habe ähnliche Erfahrungen machen müssen wie seine Tochter. Für den 48-Jährigen bleibt es aber nicht dabei: Er leidet gleichzeitig auch an ADHS, Depressionen und sozialen Ängsten.

Anzeige

Getty Images Ayda Field und Robbie Williams, Dezember 2018

Anzeige

Getty Images Robbie Williams bei "Wetten, dass..?" im November 2022

Anzeige

Instagram / aydafieldwilliams Robbie, Theodora Rose, Charlton Valentine und Colette Josephine Williams mit Ayda Field

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de