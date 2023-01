Kritik an Doku und Memoiren: Prinz Harry meldet sich zu Wort

Prinz Harry (38) stellt sich seinen Kritikern! Vor rund einem Monat löste der Rotschopf ein Chaos in der britischen Königsfamilie aus: In der Doku "Harry & Meghan" ließ er mit Gattin Meghan so einigen Dampf ab und teilte gegen die Royals aus. In wenigen Tagen erscheint Harrys Autobiografie, die laut Experten den Palast und die Familie des Prinzen noch härter treffen wird. Für die Doku und das kommende Buch hagelte es bereits heftige Kritik. Auf diese reagierte Harry nun!

In einem ersten Ausschnitt des Interviews mit Anderson Cooper (55) spricht Harry über den Grund, weshalb er nach seinem Rückzug von seiner institutionellen Rolle weiterhin öffentlich präsent ist. "Jedes Mal, wenn ich versucht habe, es privat zu machen, gab es undichte Stellen und Geschichten gegen mich und meine Frau", erklärte Harry. Er behauptet, dass das Öffentlich-Machen von Geschichten, die sich gegen ihn und Meghan richten, aus Gesprächen mit einem Korrespondenten stamme, bei welchem es sich angeblich um einen königlichen Journalisten aus dem Palast handele.

Aus einem weiteren Ausschnitt geht hervor, dass Harry offenbar auch über die Streitereien mit seinen engsten Familienmitgliedern auspacken wird. "Ich würde gerne meinen Vater zurückhaben. Ich würde gerne meinen Bruder zurückhaben. Sie haben das Gefühl, dass es besser ist, uns als die Bösewichte hinzustellen", wetterte er gegen seinen Vater und Bruder Prinz William.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles, März 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Prinz Charles und Prinz William im Februar 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de