Nach halbem Jahr: Britney Spears will Luxus-Villa verkaufen!

Britney Spears (41) hat es sich wohl wieder anders überlegt! Die Popsängerin wurde 2021 vom Gericht von der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (70) freigesprochen. Ihre neugewonnene Freiheit wollten die Blondine und ihr Mann Sam Asghari (28) mit einem kompletten Neuanfang einläuten: Im vergangenen Sommer kauften sie eine Villa für ganze elf Millionen Dollar. So richtig warm geworden ist die "Toxic"-Interpretin mit ihrem luxuriösen Heim aber wohl nicht: Nur ein halbes Jahr später will Britney das Haus wieder verkaufen!

Im vergangenen Juni haben die Sängerin und der Fitnesstrainer ein 11.650 Quadratmeter großes Haus in einem Vorort von Los Angeles gekauft. Das Anwesen befindet sich in der Nachbarschaft von Britneys Ex und dem Vater ihrer Kinder Kevin Federline (44). Dennoch scheint es, als fühle sich die Popikone in diesem Haus nicht besonders wohl: Ein Insider berichtete nun gegenüber TMZ, dass sich die Sängerin nicht in die Villa verliebt habe und deshalb plane, das insgesamt 1,6-Hektar große Grundstück in diesem Jahr wieder zu verkaufen.

Obdachlos werden Britney und Sam nach dem Verkauf aber natürlich nicht sein: Die 41-Jährige besitzt noch ein weiteres Haus in Thousand Oaks, was nicht weit entfernt von ihrem derzeitigen Wohnsitz liegt. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine große Luxus-Villa, die die "Gimme More"-Interpretin 2015 für sieben Millionen Dollar erworben hatte.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari, September 2019

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears im Mai 2013

