Royal-Expertin: Prinz Harry sollte klar sein, was er will!

Weiß Prinz Harry (38) wirklich, was er will? In wenigen Tagen wird der Sohn von König Charles III. (74) seine Memoiren veröffentlichen – das Buch trägt den Titel "Reserve" und soll private Details über sein Leben als Thronfolger und die Abdankung als aktives Mitglied der Königsfamilie enthalten. Insidern zufolge sollen die Inhalte noch verheerender sein als die der kürzlich veröffentlichten Netflix-Doku "Harry & Meghan". Vor allem sein Bruder Prinz William (40) soll in der Autobiografie schlecht wegkommen. Aber hieß es nicht eigentlich, dass Prinz Harry die Beziehung zu seinem Bruder wieder kitten will?

Diese Frage stellte sich jetzt auch Royal-Expertin Jennie Bond. Gegenüber GB News sprach sie über "Reserve": "Er sollte sich entscheiden, was er wirklich will. Wir können annehmen, dass der Herzog von Sussex und Prinz William sich nach Erscheinung der Memoiren nur schwer wieder versöhnen können." Weiter betonte sie: "Allein der Titel ist ja schon sehr aufschlussreich."

"Fehden zwischen Brüdern, zwischen Geschwistern gehen bis zu Kain und Abel zurück, wenn man so will. Das ist nichts Neues", erklärte Bond außerdem. "Also, was wollte Harry? Wollte er das Schicksal, in das William hineingeboren wurde? Wollte er König werden? Ich glaube nicht." Laut der Expertin hätte Harry sich zugunsten des Friedens mit William zurückhalten sollen, statt "mit diesen Enthüllungen um sich zu werfen."

Getty Images Prinz William mit Prinz Harry, 2021

Getty Images Prinz Harry, April 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Januar 2020

