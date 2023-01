Vor Dschungel: Lucas Cordalis und Daniela vergleichen Bäuche

Daniela Katzenberger (36) stellt ihren Humor mal wieder unter Beweis! Ihr Mann Lucas Cordalis (55) wird in wenigen Wochen beim Dschungelcamp zu sehen sein und bekommt mit seiner Teilnahme eine dritte Chance: 2021 setzte das Format komplett aus, in der vergangenen Staffel wurde er positiv auf Corona getestet und hatte daher auf einen späteren Einstieg verzichtet. Nun darf er dieses Mal endlich um den Titel des Dschungelkönigs kämpfen, worauf seine Frau auch schon fleißig hinfiebert: Daniela veröffentlichte ein Bild, das ihren und Lucas' Bauch vor dem Dschungelcamp-Start zeigt.

Auf Instagram teilte die Tochter von Iris Klein (55) ein Foto von sich und ihrem Liebsten. Dabei handelt es sich aber nicht um ein klassisches Pärchenbild: Lucas zieht sein Oberteil hoch, während seine Frau im pinken Sport-BH ihr rundes Bäuchlein präsentiert. "Einer von uns beiden wird in vier Wochen seinen Weihnachtsfressbauch schon los sein", witzelte die Blondine unter ihrem Beitrag und spielte damit auf die fordernden Challenges im Dschungelcamp an.

Der Sänger sieht sich im Camp sogar schon in einer ganz bestimmten Rolle. "Also ich wäre ganz gern die Schulter zum Anlehnen", hatte er gegenüber RTL ausgeplaudert. Denn Streitigkeiten liegen dem 55-Jährigen wohl eher nicht: "Ich denke, dass ich ein sehr umgänglicher Mensch bin. Also wer mit mir Stress kriegt, bei dem muss schon etwas ganz Komisches sein."

Getty Images Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im Oktober 2022

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im Dezember 2022

Getty Images Lucas Cordalis bei "Die große Schlagerstrandparty" in Gelsenkirchen im Juli 2022

